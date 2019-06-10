СМИ узнали об утечке персональных данных клиентов российских банков

В одной из попавших в открытый доступ баз клиентов Альфа-банка содержатся данные об около 500 сотрудниках МВД и около 40 людях из ФСБ, пишет «Коммерсантъ»

Фото: Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС

Данные клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка оказались в открытом доступе, утечка затронула интересы около 900 тыс. россиян, пишет «Коммерсантъ». Утечки обнаружила компания DevicеLock, изданию удалось найти часть из них.

По данным газеты, утечки произошли в конце мая, указанные в них данные собирались несколько лет назад, однако существенная часть информации до сих пор актуальна. Речь идет об именах, телефонах и паспортных данных.

DeviceLock обнаружила две базы данных клиентов Альфа-банка: в одной содержатся данные о более чем 55 тыс. клиентов от 2014-2015 годов, во второй — 504 записи от 2018-2019 годов. Во второй базе также есть данные об остатке на счете, ограниченном диапазоном 130-160 тыс. руб. Газета ознакомилась с первой базой данных и установила, что клиенты из нее в основном являются жителями СЗФО, а их телефоны по большей части действующие. Кроме того, в ней содержится информация об около 500 сотрудников МВД и 40 из ФСБ.

Издание указывает, что вместе с этой базой в архиве содержатся еще две, где есть данные клиентов ХКФ и ОТП банков. Издание указывает, что первый перечень состоит из 24,4 тыс. клиентов, в они основном проживают в Волгоградской области, однако актуальность данных неизвестна. Там содержатся ФИО, паспортные данные, телефоны, адрес и графа «Лимит». Во втором случае речь идет о данных 800 тыс. человек за 2013 год, там, в том числе, есть информация об одобренном кредитном лимите и сведения о том, как прошел контакт с клиентом.