В ЛНР сообщили о стрелявшем в подчиненную украинском военном

В ЛНР сообщили о стрелявшем в подчиненную украинском военном

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ выстрелил в живот своей подчиненной, которая передавала сведения сотрудникам Народной милиции самопровозглашенной ЛНР. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства республики Иван Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».

По его словам, Служба безопасности Украины узнала, что сотрудница 54-й строевой бригады ВСУ Савушкина десять месяцев передавала сведения военнослужащим Народной милиции ЛНР. Речь идет о данных по штатной численности, а также по количественному и качественному составу соединения.

«Узнав о шпионаже, начальник отделения кадров и строевой бригады пытался устроить самосуд, выстрелив в нее из табельного оружия», — заявил Филипоненко. Девушку доставили в госпиталь с ранением брюшной полости.

7 июля Филипоненко сообщил, что другой военнослужащий ВСУ ранил из автомата двух националистов из «Азова». Он пояснил, что между военными из 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения «Азов» произошел конфликт «на почве идеологических разногласий».