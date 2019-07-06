В ЛНР сообщили о семи обстрелах со стороны Украины

В ЛНР сообщили о семи обстрелах со стороны Украины

Вооруженные силы Украины семь раз за пятницу, 5 июля, обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, села Смелое, Желобок и Логвиново. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового крупнокалиберного оружия.

Участники подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 7 марта договорились о введении в Донбассе режима прекращения огня. Оно вступило в силу 8 марта, однако неоднократно нарушалось сторонами конфликта.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.