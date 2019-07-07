В ЛНР сообщили о расстреле националистов из «Азова» украинским военным

В ЛНР сообщили о расстреле националистов из «Азова» украинским военным

Военнослужащий ВСУ открыл стрельбу из автомата по националистам из «Азова», сообщил ссылкой на источник в штабе «ООС» офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко. Об этом пишет «Луганский информационный центр».

По его данным, 5 июля между двумя военными из 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения «Азов» произошел конфликт «на почве идеологических разногласий». В результате рядовой ВСУ открыл огонь из автомата и ранил двух националистов из «Азова», которые были госпитализированы, рассказал Филипоненко и добавил, что стрелявший был задержан.

Кроме того, сообщил Филипоненко, 4 июля в ходе конфликта из-за чрезмерного употребления алкоголя был застрелен рядовой ВСУ. Его командование представило гибель военного как результат обстрела со стороны ЛНР, утверждает офицер самопровозглашенной республики.

Украинская армия эти заявления не комментировала.