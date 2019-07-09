В Азербайджане восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом

В Азербайджане восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом

В азербайджанском городе Масаллы грузовик столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. Об этом сообщает местное агентство Report.

По его данным, в результате погибли восемь человек и один пострадал. Женщину в возрасте 24 лет с травмами доставили в больницу, она находится в реанимации. Информацию подтверждает портал Oxu.Az со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

Report отмечает, что среди погибших оказались двое женщин, трое мужчин и еще трое школьников. По данным агентства, они направлялись на свадьбу.

Ранее в Абхазии около Пицунды произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутки, в которой находились 15 пассажиров. В результате госпитализировали девять человек, из них семеро россиян.