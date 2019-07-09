Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии

Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии

В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

В ведомстве заявили, что авария с участием легкового автомобиля и маршрутки Volkswagen, в которой находились 15 пассажиров, произошла близ Пицунды. После столкновения транспортных средств маршрутка перевернулась на бок.

«Все пассажиры прошли медицинское обследование, по результатам которого были госпитализированы девять человек», — уточнили в полиции, добавив, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

В МВД отметили, что большинство госпитализированных — россияне. «Семеро точно граждане России», — сообщили полицейские. Среди пострадавших, которые получили ушибы и порезы от разбитых стекол, есть жители Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани.