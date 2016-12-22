В Азербайджане при столкновении двух автомобилей погибли трое россиян

В Азербайджане в результате столкновения двух автомобилей погибли трое российских граждан, сообщает агентство APA.
Авария произошла в Шекинском районе страны накануне, 9 декабря. При лобовом столкновении автомобилей погибли две женщины 45 и 55 лет, которые находились в машине марки Volkswagen. Они скончались на месте происшествия. Еще один россиянин, который также находился в автомобиле, умер в больнице, куда его госпитализировали после ДТП.
По информации агентства, в результате аварии погиб еще один мужчина, который находился в Volkswagen. После аварии госпитализировали водителя машины марки Mercedes, с которой столкнулся Volswagen, и пассажиров — двух мужчин 1992 года рождения. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.
Как отмечает APA, пассажиры Mercedes и водитель являются военнослужащими.