В результате ДТП с автобусом под Баку погибла женщина
Общество, 10:36
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В результате ДТП с автобусом под Баку погибла женщина
В Азербайджане на 21-м километре автомагистрали Баку — Газах столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В результате ДТП погибла женщина, еще 13 человек пострадали, передает Vesti.az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
Согласно сообщению агентства, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который заснул за рулем. При столкновении автобус несколько раз перевернулся.
«В результате ДТП на месте скончалась женщина. 11 пострадавших госпитализированы, двоим была оказана необходимая помощь на месте», — сообщил руководитель пресс-службы Минздрава Азербайджана Парвиз Абубекиров.
В январе в Баку на Зыхском шоссе перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 12 человек.