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Умер режиссер «Ералаша» и «Возвращения Мухтара» Златоустовский
Владимир Златоустовский (Фото: unikino.ru)

Актер, режиссер и сценарист Владимир Златоустовский скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематоргафистов России.

«Союз кинематографистов, Ассоциация документального кино СК, комиссия неигрового кино выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича», — говорится в сообщении.

Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (в настоящее время — театральный институт). С 1960 по 1966 год работал в столичном Центральном детском театре, который затем стал Российским академическим молодежным театром.

В 1968 году он окончил режиссерские курсы, после чего стал работать на телевидении. Затем он работал на киностудии имени Максима Горького, а в 1970-х и 1980-х годах был режиссером многих сюжетов киножурнала «Ералаш».

Он был вторым режиссером в фильме «Офицеры» Владимира Рогова, а также сыграл в этой картине эпизодическую роль. Златоустовский также снял фильмы «Поединок в тайге», «Набат», «Альфонс» и другие. В 2000-х годах он был режиссером нескольких сезонов сериала «Возвращения Мухтара».

Теги: режиссер, актер, кончина
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