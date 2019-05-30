Режиссера Павла Лунгина выписали из больницы. Об этом сообщили РБК в его пресс-службе.

28 мая сын режиссера Александр Лунгин сообщил, что отец находится на плановом обследовании в больнице, его должны выписать 30 мая.

Telegram канал Mash сообщал, что режиссер в тяжелом состоянии попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Павел Лунгин — режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. Среди его фильмов — «Царь», «Такси-блюз», «Остров».