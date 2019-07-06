Фильм режиссера Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Чехии

Фильм «Бык» российского режиссера Бориса Акопова получил главный приз в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Помимо фильма Акопова в программе были представлены еще 11 картин. Победитель секции «К Востоку от Запада» в том числе получит $15 тыс. призовых. Всего на фестивале, куда были аккредитованы 12,5 тыс. человек, показали 177 лент.

События картины Акопова разворачиваются в России в конце девяностых годов, главный герой — Антон Быков по прозвищу «Бык». Как указано в описании фильма, Быков, молодой лидер преступной группировки, попадает в милицию, откуда его вызволяет московский авторитет в обмен на услугу. Продюсер фильма — Владимир Малышев, главные роли исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская. В июне лента также получила главный приз фестиваля «Кинотавр».