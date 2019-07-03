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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Умер режиссер и основатель киностудии «Донфильм» Василий Панин
Василий Панин (Фото: Михаил Рогозин / ТАСС)

Режиссер, актер и заслуженный деятель искусств Василий Панин скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Василия Степановича», — говорится в сообщении. В союзе добавили, что похороны режиссера пройдут в Воронежской области.

Панин родился 19 октября 1935 года в селе Хохол. С 1953 по 1954 год он работал актером Воронежского государственного академического театра драмы имени А. В. Кольцова. Спустя шесть лет он окончил актерский факультет Московского театрального училища им. М. С. Щепкина, а в 1964 году — Московского государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (в настоящее время ГИТИС — РБК).

Через два года он закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР, после чего в 1966 году стал работать режиссером на «Мосфильме».

В союзе кинематографистов отметили, что Панин поставил более 25 документальных, телевизионных и художественных фильмов. В 1995 году он стал заслуженным деятелем искусств России, а в 2000 году он основал киностудию «Донфильм», где выступал в качестве художественного руководителя. С 2000 по 2003 год он также был худруком «Народного кинофестиваля России».

Теги: режиссер, Союз кинематографистов
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