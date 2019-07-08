Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза арестовали на два месяца

Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза арестовали на два месяца

В Свердловской области Карпинский городской суд до 7 сентября арестовал водителя взорвавшегося бензовоза. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. В результате ЧП погибли четыре человека.

Мужчине предъявили обвинения по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения РФ в состоянии опьянения, повлекшее гибель трех человек). Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следственные органы направили в суд ходатайство о заключении водителя под стражу, его поддержал прокурор Карпинска Андрей Аржаховский, он настаивает на более строгой мере пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Бензовоз съехал в кювет и взорвался вечером 6 июля на 44-м км автодороги Карпинск — Кытлым. Сообщалось, что водитель «допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек — туристов» и не справился с управлением. В результате погибли четыре человека, семеро пострадали.