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Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза арестовали на два месяца

В Свердловской области Карпинский городской суд до 7 сентября арестовал водителя взорвавшегося бензовоза. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. В результате ЧП погибли четыре человека.

Мужчине предъявили обвинения по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения РФ в состоянии опьянения, повлекшее гибель трех человек). Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следственные органы направили в суд ходатайство о заключении водителя под стражу, его поддержал прокурор Карпинска Андрей Аржаховский, он настаивает на более строгой мере пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Общество
Водитель взорвавшегося на Урале бензовоза был пьян

Бензовоз съехал в кювет и взорвался вечером 6 июля на 44-м км автодороги Карпинск — Кытлым. Сообщалось, что водитель «допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек — туристов» и не справился с управлением. В результате погибли четыре человека, семеро пострадали.

Общество
Число погибших при взрыве бензовоза на Урале выросло до четырех человек

Водитель бензовоза был пьян; экспертиза показала, что у него в крови было 0,7 промилле (при допустимой норма — 0,3 промилле в крови и 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе). Прокуратура также сообщила, что бензовоз был неисправен.

Теги: Свердловская область, взрыв, бензовоз
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