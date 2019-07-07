Прокуратура сообщила о неисправности взорвавшегося на Урале бензовоза

Взорвавшийся в Свердловской области бензовоз был неисправен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Водитель разрешил сесть на цистерну. В дальнейшем он не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что водитель сказал пассажирам спрыгнуть, после чего сделал это и сам. «РИА Новости» отмечает, что против него возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности двух или более человек, лицом, находившимся в состоянии опьянения.

По предварительным данным, двое туристов попросили водителя довезти их до автодороги, а затем к ним присоединились еще восемь человек. Местные СМИ отмечали, что они были участниками ежегодного горного марафона «Конжак». «РИА Новости» добавляет, что прокуратура также проверит организацию этого мероприятия.