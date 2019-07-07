Число погибших при взрыве бензовоза на Урале выросло до четырех человек

Число погибших при взрыве бензовоза на Урале выросло до четырех человек

Еще шесть человек пострадали, среди раненых — подросток 2005 года. Водитель бензовоза, по данным сотрудников полиции, в момент инцидента был пьян

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В результате с происшествия с бензовозом в Свердловской области количество погибших людей увеличилось до четырех. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу городского округа Краснотурьинск Александра Устинова.

Он уточнил, что всего, таким образом, пострадали 11 человек: «Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом». ТАСС уточняет, что по факту произошедшего проводит проверку региональная прокуратура.

Инцидент произошел вечером, 6 июля, на 44-м км автодороги Карпинск-Кытлым. Бензовоз, водитель которого «допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек — туристов», не справился с управлением, въехал в кювет и взорвался. По данным правоохранительных органов, водитель 1968 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнял, что пострадавшие получили различные переломы, однако, несмотря на взрыв и пожар, ожогов зафиксировано не было. По его данным, среди раненых — подросток 2005 года рождения.