Водитель взорвавшегося на Урале бензовоза был пьян

Водитель бензовоза 1968 года рождения, который взорвался в Свердловской области, во время происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

По его словам, проведенная полицейскими экспертиза показала, что в крови мужчины обнаружено 0,7 промилле алкоголя — «очень большая доза». Отмечается, что ему не понадобилась госпитализация.

Горелых добавил, что среди пострадавших в том числе подросток 2005 года рождения, которого доставили в Екатеринбург вертолетом.

Инцидент произошел вечером, 6 июля, на 44-м км автодороги Карпинск-Кытлым. Бензовоз, водитель которого «допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек — туристов», не справился с управлением, въехал в кювет и взорвался. По данным местных СМИ, на цистерну забрались участники ежегодного марафона «Конжак», который в эти дни проводится в регионе: они попросили подвезти их.