Шереметьево выплатит компенсации авиакомпаниям за сбой обработки багажа

Московский аэропорт Шереметьево планирует выплатить компенсации авиакомпаниям за сбой в системе багажа. Об этом РБК сообщил первый замгендиректора воздушной гавани Андрей Никулин.

«Мы видим определенные затраты, которые должны компенсировать авиакомпаниям», — сказал он. При этом он не назвал величину компенсаций. Он добавил, что с пассажирами за сбой обработки багажа будут расплачиваться сами авиакомпании, но эти расходы также покроет аэропорт.

На пресс-конференции Никулин рассказал, что работа уже стабилизирована, стандарты выдачи багажа и регистрации соблюдаются, передает «РИА Новости». При этом он отметил, что пока не будет достаточного количества персонала, возможны отклонения. Он добавил, что аэропорт предоставит план мероприятий по выходу из ситуации к 10 июля.

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщал, что ситуация с обработкой багажа в Шереметьево улучшится в конце июля. По его словам, она кардинально изменится и стабилизируется до 15 августа.