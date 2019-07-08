Беглова зарегистрировали кандидатом на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о регистрации Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора города, которые пройдут 8 сентября 2019 года. В сообщении избиркома отмечается, что решение об этом было принято в 10:10 8 июля 2019 года.

В решении комиссии отмечается, что идущий на выборы в качестве самовыдвиженца врио главы Петербурга представил в избирком подписные листы более чем с 80 тыс. подписей поддержавших его избирателей. После проверки недостоверной была признана только 141 подпись, оставшихся хватило для регистрации Беглова в качестве кандидата.

В июне штаб оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге опубликовал видео «Как рисуют подписи за Беглова». По данным штаба, бюджетники администрации Выборгского района заполняли подписные листы в поддержку Беглова после выдачи «базы людей с набором персональных данных». Сам Беглов, ставший врио губернатора Петербурга в октябре 2018 года, назвал видео провокацией.