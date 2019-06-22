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Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Политика ,  
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Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова. Об этом пишет «Фонтанка».

И.о. губернатора «официально заявил», что его штаб не имеет отношения к происходящему на видео, а также попросил разобраться в ситуации в правоохранительные органы.

Политика
Беглов заявил об участии в выборах в Петербурге в качестве самовыдвиженца

Штаб Навального в Петербурге утверждает, что на видеозаписи бюджетники в администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку Беглова после выдачи «базы людей с полным набором [их] персональных данных». Оппозиционеры пообещали подать жалобу в Следственный комитет о фальсификации избирательных документов (ст. 142 УК).

Беглов идет на сентябрьские выборы губернатора как самовыдвиженец, поэтому для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать подписи избирателей. И.о. главы Петербурга его в октябре 2018 года назначил Владимир Путин.

Теги: Александр Беглов, провокация, Алексей Навальный
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