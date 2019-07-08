Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава пресс-службы российского Минтранса Александр Волков.

Он сказал, что полеты не будут совершаться, пока грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines не предоставят России программы авиационной безопасности, а российская сторона не проведет их аудит. «А также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию», — добавил Волков.

Ранее вступил в силу запрет на авиасообщение России с Грузией. Последний рейс в Тбилиси вылетел из Москвы вечером 7 июля.

В июне президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает полеты самолетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Затем в Минтрансе добавили, что будет введен временный запрет и на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.