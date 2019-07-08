Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100

Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

«С точки зрения иностранных заказчиков, да, собственно, и российских, на которых мы рассчитывали изначально, у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести самолеты», — заявил Мантуров.

Он добавил, что основной проблемой SSJ100 является то, что самолет «находится в определенной очень узкой нише».

Ранее министр говорил об отсутствии планов сокращать производство лайнеров данной модели. Мантуров также отмечал, что предпосылок для прекращения полетов SSJ100 нет.