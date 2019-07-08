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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

«С точки зрения иностранных заказчиков, да, собственно, и российских, на которых мы рассчитывали изначально, у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести самолеты», — заявил Мантуров.

Фотогалерея 
Сгоревший SSJ100 из отчета МАК. Фоторепортаж

Он добавил, что основной проблемой SSJ100 является то, что самолет «находится в определенной очень узкой нише».

Ранее министр говорил об отсутствии планов сокращать производство лайнеров данной модели. Мантуров также отмечал, что предпосылок для прекращения полетов SSJ100 нет.

Общество
Отчет МАКа о катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево. Главное

5 мая SSJ100 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево. При экстренной посадке он загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, выжили только 37. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Согласно предварительному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), системы SSJ100 при аварии сработали штатно.

Теги: Денис Мантуров, SSJ 100, Самолет
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