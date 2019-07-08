Посольство России в Мексике назвало причину недопуска 14 россиян в Канкун

Недопуск в мексиканский город Канкун 14 граждан России может быть связан с тем, что их документы могли быть подделаны. Об этом сообщило в своем аккаунте в Twitter посольство России в Мексике.

«В Канкуне было отказано во въезде 14 гражданам с российскими паспортами, прибывшими чартерным рейсом авиакомпании Nordwind. Причина отказа — несоответствие цели поездки заявленной, а также возможное использование подложных документов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 7 июля на пропуске через пограничный контроль. Как заявляли агентству ТАСС в российской дипмиссии, в Мексику эти люди приехали в качестве туристов. Впоследствии россиян поместили в спецприемник, где они находились в ожидании депортации на родину.

Этот случай стал вторым за последнюю неделю, когда российские граждане столкнулись с проблемами посещения Мексики. Также семерых россиян задержали в Канкуне 4 июля. Комментируя случившееся, в посольстве отмечали, что россиян могли задержать из-за того, что в момент прохождения через пограничный контроль граждане России не смогли подтвердить броню отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.

7 июля в российском посольстве подтвердили, что семерых из десяти задержанных в Мексике россиян депортировали на родину.

В Ассоциации туроператоров России произошедшее назвали экстраординарным случаем.