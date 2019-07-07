Посольство заявило об отказе во въезде в Мексику еще 14 россиянам

В аэропорту мексиканского Канкуна пограничники не впустили в страну еще 14 россиян, заявили в российском посольстве. Это уже вторая группа граждан России, у которой возникли проблемы со въездом в страну. Первую ранее задержали

Фото: Israel Leal / AP

Через пограничный контроль в аэропорту в мексиканском Канкуне не смогли пройти еще 14 человек, прилетевших туда с российскими паспортами. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Мехико.

Россияне, по информации собеседника агентства, прилетели в Канкун рейсом авиакомпании Nordwind. «Местная миграционная служба решила, что цели [их] поездки не соответствуют заявленной», — пояснили в дипмиссии. ТАСС в посольстве уточнили, что в Мексику эти люди прилетели как туристы. Сейчас они, добавил собеседник агентства, находятся в спецприемнике. Власти Мексики готовятся к их депортации, в то время как российские дипломаты пытаются устанавливают точные причины случившегося.

Это уже вторая группа россиян, у которой в течение последней недели возникали сложности с посещением Мексики. 4 июля в Канкуне были задержаны десять граждан России. Это, по информации российского посольства, также произошло из-за того, что местные пограничники решили: цель визита россиян не соответствовала заявленной. Представители российской дипмиссии уточняли, что такая ситуация могла сложиться, если прибывшие, проходя через пограничный контроль, не могли подтвердить броню отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.

Среди задержанных, указывал ранее телеканал «Кубань 24», была пара из Краснодара. По словам их родственника, мексиканские пограничники проверили документы россиян, после чего задержали и закрыли их в одном из помещений аэропорта. Утром 7 июля стало известно, что семь из десяти задержанных в Мексике граждан России депортировали.