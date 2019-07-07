АТОР назвала задержание россиян в Мексике экстраординарным случаем

Россияне, ранее задержанные в аэропорту Канкуна в Мексике, скорее всего, не являются клиентами туристических компаний. Об этом РБК заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Клиент компании приобретает весь пакет услуг, включая билеты туда-обратно с ваучером на размещение, и направляется на курорт. Кто эти люди – со стороны бизнеса дать какой-то внятный ответ невозможно», — сказала она.

По ее словам, данный случай носит экстраординарный характер. «Это отнюдь не частая история – не только в Мексике, не считая страны с потенциально высокой миграцией», — отметила Ломидзе.

О задержании десяти россиян стало известно 6 июля. Сообщалось, что среди них есть двое детей. Пассажиры прибыли в Мексику 4 июля, однако не смогли подтвердить миграционной службе бронь отеля и наличие средств для пребывания в стране, а также показать обратные билеты. Как уточнили в российском посольстве, «профиль россиян не соответствовал туристам».

Семь из десяти россиян были депортированы из Мексики. Они отправились домой рейсом Nordwind, трое оставшихся полетят самолетом Air France.