В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян

Семеро граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Мехико.

Уточняется, что задержанные уже около трех дней находятся в аэропорту, однако не обращались в консульство. Сейчас россияне ждут обратного рейса.

Как пишет «Кубань 24», среди задержанных есть пара из Краснодара. По словам их родственника, 4 июля полицейские проверили документы россиян, после чего задержали и закрыли в одном из помещений аэропорта. Всего задержаны около десяти граждан России, включая двое детей.

В январе сотрудники службы безопасности задержали туриста из России в Израиле. Мужчина запускал беспилотник в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве.