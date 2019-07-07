Суд арестовал капитана перевернувшегося возле Туапсе катера

Туапсинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца капитана прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Капитан катамарана подозревается в причастности к гибели двух пассажиров. СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). По данным следствия, перевернувшийся катер был перегружен почти в пять раз.

Прогулочное судно, на борту которого находились 55 человек, включая 15 детей, перевернулось 5 июля возле поселка Джубга. Инцидент произошел на расстоянии 100 м от берега. В результате ЧП погибли два человека.

По словам главы компании-изготовителя «Атолла» Дмитрия Сребного, судно построили в 2008 году, гарантия на него составляла шесть лет, после чего катамаран подлежал утилизации. Его вместимость составляет 12 человек вместе с экипажем.