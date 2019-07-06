Появилось видео спасения людей с перевернувшегося возле Туапсе катера

В Сети появилось видео спасения людей, находившихся на борту прогулочного катера, который перевернулся 5 июля в районе поселка Джубга недалеко от Туапсе. Запись опубликована в сообществе «RU_CHP: Первый по происшествиям» в соцсети «ВКонтакте».

На записи с места ЧП в Черном море виден уходящий под воду катер, а также спасающиеся люди, в том числе дети, которых поднимали на борт находившиеся недалеко суда.

Видео: RU_CHP: Первый по происшествиям

Ранее сообщалось, что на перевернувшемся катере находились 55 человек, включая 15 детей. Никто из спасенных не обращался за медицинской помощью. Судно опрокинулось в 100 м от берега, в результате ЧП погибли два человека. СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).