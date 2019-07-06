Появилось видео спасения людей с перевернувшегося возле Туапсе катера

В Сети появилось видео спасения людей, находившихся на борту прогулочного катера, который перевернулся 5 июля в районе поселка Джубга недалеко от Туапсе. Запись опубликована в сообществе «RU_CHP: Первый по происшествиям» в соцсети «ВКонтакте».
На записи с места ЧП в Черном море виден уходящий под воду катер, а также спасающиеся люди, в том числе дети, которых поднимали на борт находившиеся недалеко суда.
Ранее сообщалось, что на перевернувшемся катере находились 55 человек, включая 15 детей. Никто из спасенных не обращался за медицинской помощью. Судно опрокинулось в 100 м от берега, в результате ЧП погибли два человека. СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).