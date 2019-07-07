Медведчук назвал предпосылки к победе Зеленского на президентских выборах

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины с 73% голосов говорит об объединении людей против преступной деятельности предыдущего главы государства Петра Порошенко. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

«То, до чего он [Порошенко] довел Украину за пять лет, это как раз свидетельство возмущения людей, которые объединились в общем порыве, — не допустить этого человека к власти», — сказал политик.

На юго-востоке страны за Зеленского проголосовали 86–88% избирателей, напомнил Медведчук. По его словам, на Донбассе живет русскоязычное население, которое хочет «дружеских отношений» между Россией и Украиной.

Медведчук также заявил о недопустимости сравнения Зеленского с экс-президентом Порошенко. «Многие сегодня видят в Зеленском Василия Голобородько [главный герой сериала «Слуга народа»], кто-то — Игоря Коломойского. Что является еще более страшным — украинские граждане все больше начинают видеть в нем Порошенко», — отметил он.

Ранее стало известно, что Медведчуку удалось договориться с ДНР и ЛНР об освобождении четырех граждан Украины. Зеленский не был в курсе переговоров. «Я никогда не встречался с Медведчуком. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?» — сказал украинский лидер.