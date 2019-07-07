Избирком Петербурга отказал в регистрации трем кандидатам в губернаторы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами на пост губернатора города Анатолию Оброскову, Александру Чухлебову и Светлане Эхиной. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной отказа стало непредоставление необходимых 155 подписей муниципальных депутатов. Обросков и Эхина выдвигались в порядке самовыдвижения, Чухлебов — от Партии социальных реформ.

Как пишет «Мойка78», ранее избирком Петербурга также не зарегистрировал кандидата в губернаторы от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Он отметил, что комиссия даже не уведомила его об этом решении.

Кроме того, по словам Вишневского, кандидатам в мундепы Петербурга от «Яблока» незаконно отказывают в регистрации «конвейерным способом». «Они выполняют политическую задачу: убрать «яблочников» еще из одного района, где у нас высокий уровень поддержки», — написал Вишневский в Facebook.