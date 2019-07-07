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Политика ,  
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Избирком Петербурга отказал в регистрации трем кандидатам в губернаторы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами на пост губернатора города Анатолию Оброскову, Александру Чухлебову и Светлане Эхиной. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной отказа стало непредоставление необходимых 155 подписей муниципальных депутатов. Обросков и Эхина выдвигались в порядке самовыдвижения, Чухлебов — от Партии социальных реформ.

Как пишет «Мойка78», ранее избирком Петербурга также не зарегистрировал кандидата в губернаторы от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Он отметил, что комиссия даже не уведомила его об этом решении.

Кроме того, по словам Вишневского, кандидатам в мундепы Петербурга от «Яблока» незаконно отказывают в регистрации «конвейерным способом». «Они выполняют политическую задачу: убрать «яблочников» еще из одного района, где у нас высокий уровень поддержки», — написал Вишневский в Facebook.

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ЦИК допустила отмену выборов в Петербурге из-за нарушений в шести округах

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны состояться 8 сентября в единый день голосования. Собрать необходимые подписи удалось только четырем кандидатам: врио губернатора Александру Беглову (самовыдвиженец), депутату Госдумы от КПРФ режиссер Владимиру Бортко, депутатам петербургского парламента Надежде Тихоновой и Михаилу Амосову.

В июне штаб оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге опубликовал видео «Как рисуют подписи за Беглова». По данным штаба, бюджетники администрации Выборгского района заполняли подписные листы в поддержку Беглова после выдачи «базы людей с набором персональных данных». Сам Беглов, ставший врио губернатора Петербурга в октябре 2018 года, назвал видео провокацией.

Теги: Единый день голосования, Санкт-Петерубрг
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ЦИК допустила отмену выборов в Петербурге из-за нарушений в шести округах
Политика
Кандидат от «Яблока» не собрал подписи для выдвижения против Беглова
Политика
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