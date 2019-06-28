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Украинский кризис ,  
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Фотокорреспондент «РИА Новости» попал под обстрел в Донбассе

Фотокорреспондент агентства «РИА Новости» Александр Гаюк в составе группы журналистов на окраине Донецка попал под обстрел украинских силовиков. Об этом сообщается на сайте агентства.

По словам Гаюка, обстрел начался в 18:00 (совпадает с московским). Вместе с корреспондентами агентства были представители других СМИ. Он отметил, что журналисты в сопровождении представителей пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики приехали фиксировать разрушения предыдущего обстрела. 

«Через некоторое время начался обстрел, работали минометы. Слава богу, все живы и здоровы», — добавил Гаюк.

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Как сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Безсонов, ВСУ четыре раза целенаправленно обстреляли поселок Александровка на западе Донецка, где находились журналисты.

«Вооруженные формирования Украины предвидели приезд съемочных групп на места своих преступлений, но не только не прекратили, а и целенаправленно усилили обстрелы населенных пунктов», — приводит слова начальника пресс-службы Донецкое агентство новостей.

В середине апреля под обстрел украинского снайпера попали журналисты съемочной группы ВГТРК. Инцидент произошел во время съемки репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе села Спартак, заявлял Безсонов. Он отмечал что огонь по журналистам был открыт с направления Авдеевки по приказу командира 93-й бригады, а действия снайпера прикрывались огнем из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Теги: Украина, Донбасс, обстрел, корреспондент
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