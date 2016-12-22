Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова попала под обстрел в Донбассе. Об этом сообщает «Вести.ru».

Отмечается, что инцидент произошел рядом с населенным пунктом Старомихайловка, журналисты ехали снимать последствия других обстрелов. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, в пятницу под обстрел в районе Старомихайловки также попала группа миссии Международного комитета Красного Креста (МККК). Эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе комитета. Там рассказали, что команда МККК помогала устанавливать теплицы, когда услышала звуки стрельбы. Сотрудники миссии укрылись в ближайшем доме, а затем покинули населенный пункт. «К счастью, никто из команды МККК не пострадал», — сказали в пресс-службе.

Ранее СК России возбудил два уголовных дела по факту артиллерийских обстрелов бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов в Донбассе. Дела возбуждены в связи с обстрелами города Горловка и села Коминтерново.