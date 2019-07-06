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У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

Капитан прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что владелец судна также не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее полиция задержала капитана и владельца прогулочного катамарана. СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). По данным следователей, перевернувшийся катер был перегружен почти в пять раз.

Прогулочное судно, на борту которого находились 55 человек, перевернулось 5 июля в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга. Инцидент произошел на расстоянии 100 м от берега. В результате ЧП погибли два человека.    

Теги: Туапсе, катамаран, Черное море
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