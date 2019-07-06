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Гибель подводников ,  
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Семьям погибших в Баренцевом море подводников передали госнаграды

Семьям 14 подводников, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, передали высшие государственные награды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«В соответствии с указом президента были переданы высшие государственные награды — Звезды Героя Российской Федерации и ордена Мужества», — говорится в заявлении. Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате по 1 млн руб. семьям моряков.

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Прощание с погибшими в Баренцевом море подводниками. Фоторепортаж

Погибших моряков похоронили в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге под тройной залп почетного караула. Их могилы находятся рядом смемориалом погибшим на подводной лодке «Курск».

Пожар на глубоководном аппарате, в ходе которого погибли 14 подвод ников, произошел 1 июля. По данным источника РБК в силовых структурах, речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831 («Лошарик»). В Минобороны назвали имена погибших военных — это семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Теги: Баренцево море, подводная лодка
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