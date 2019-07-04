Матвиенко заявила об опасном для детей «яде античеловечности» в интернете

Матвиенко заявила об опасном для детей «яде античеловечности» в интернете

Интернет — это «паутина, в которую попадают доверчивые детские души». Об этом на заседании Совета при президенте по реализации политики в сфере защиты семьи и детей заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

По словам сенатора, «интернет может распространять яд античеловечности». Сеть содержит в себе не только общение, но и явления, опасные для детей, — «призывы к суициду, торговля наркотиками, мошенничество», отметила она.

Матвиенко заявила о необходимости противодействовать существующим опасностям, используя при этом «социализирующий, воспитательный потенциал цифровых технологий». Она предложила создавать в интернете диалоговые площадки» которые должны быть наполнены реальным жизненным смыслом, обеспечивающим диалог ученика и наставника».

В феврале в Госдуму был внесен законопроект об увеличении штрафов за распространение в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Автором инициативы стала сенатор Людмила Бокова. По ее мнению, мера будет стимулировать интернет-ресурсы внедрять механизмы саморегулирования в сфере информационной безопасности.