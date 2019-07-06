КНДР обвинила выдворенного из страны австралийского студента в шпионаже

Студент из Австралии Алек Сигли, который учился в Пхеньяне, был выдворен из КНДР за шпионаж и враждебные акции против республики. Об этом сообщает NK News со ссылкой на северокорейские СМИ.

Уточняется, что Сигли был задержан с поличным за «совершение акций подстрекательства в отношении КНДР с использованием интернета».

Расследование в отношении австралийца показало, что Сигли по инициативе NK News и других анти-северокорейских СМИ, пользуясь удостоверением иностранного студента, передавал и анализировал фотографии Пхеньяна.

Сигли «честно признался в шпионских действиях», извинился за посягательство на суверенитет КНДР и попросил о помиловании. Правительство КНДР, в свою очередь, проявило «гуманистическую снисходительность» и 4 июля выдворило Сигли из страны. Сейчас австралиец, по данным ABC News, находится в Китае.

Об исчезновении 29-летнего студента из города Перт, получающего степень магистра корейской литературы в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, стало известно 27 июня.