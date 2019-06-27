МИД Австралии сообщил об исчезновении гражданина страны в КНДР

Министерство иностранных дел Австралии пытается «срочно выяснить» ситуацию с пропавшим в КНДР австралийским студентом Алеком Сигли. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление департамента ведомства.

Согласно сообщению, 29-летний студент из города Перт, получающий степень магистра корейской литературы в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, пропал в начале этой недели. Его семья заявила о потере связи с ним с утра вторника, 25 июня.

На данный момент австралийский МИД не смог подтвердить, был ли Сигли арестован.

Министр финансов Матиас Корманн подтвердил консульскую помощь семье студента, но сказал, что есть «некоторые осложнения». По его словам, посольство Австралии в Южной Корее обратилось к соответствующим должностным лицам в Северной Корее.