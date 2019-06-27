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UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
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МИД Австралии сообщил об исчезновении гражданина страны в КНДР

Министерство иностранных дел Австралии пытается «срочно выяснить» ситуацию с пропавшим в КНДР австралийским студентом Алеком Сигли. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление департамента ведомства.

Согласно сообщению, 29-летний студент из города Перт, получающий степень магистра корейской литературы в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, пропал в начале этой недели. Его семья заявила о потере связи с ним с утра вторника, 25 июня.

На данный момент австралийский МИД не смог подтвердить, был ли Сигли арестован.

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Министр финансов Матиас Корманн подтвердил консульскую помощь семье студента, но сказал, что есть «некоторые осложнения». По его словам, посольство Австралии в Южной Корее обратилось к соответствующим должностным лицам в Северной Корее.

Корманн добавил, что австралийские дипломаты также работают через шведское представительство в КНДР. Пресс-секретарь МИДа Швеции подтвердил «осведомленность» в сложившейся ситуации.

Как поясняет ABC News, дипломатическое присутствие Австралии в Северной Корее ограничено, но консульская помощь может предоставляться и другими странами.

Теги: Австралия, КНДР, задержание, студент
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