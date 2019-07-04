Северная Корея отпустила задержанного австралийского студента

Австралийский студент Алек Сигли, пропавший в КНДР 25 июня, отпущен на свободу и находится в безопасности в Китае. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление Сигли.

«Я в порядке. У меня все очень хорошо», — сказал он журналистам по прибытии в Пекин.

Алек Сигли добавил, что чувствует себя «замечательно», однако на вопросы о своем пребывании в Северной Корее отвечать отказался.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил освобождение Сигли, а также то, что он был задержан на территории КНДР. Моррисон вместе с австралийским министром иностранных дел Маризой Пейн выразили благодарность шведским властям за оказанную помощь.