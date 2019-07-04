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Северная Корея отпустила задержанного австралийского студента

Австралийский студент Алек Сигли, пропавший в КНДР 25 июня, отпущен на свободу и находится в безопасности в Китае. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление Сигли.

«Я в порядке. У меня все очень хорошо», — сказал он журналистам по прибытии в Пекин.

Алек Сигли добавил, что чувствует себя «замечательно», однако на вопросы о своем пребывании в Северной Корее отвечать отказался.

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МИД Австралии сообщил об исчезновении гражданина страны в КНДР

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил освобождение Сигли, а также то, что он был задержан на территории КНДР. Моррисон вместе с австралийским министром иностранных дел Маризой Пейн выразили благодарность шведским властям за оказанную помощь.

По данным газеты, освобождению австралийца способствовала Швеция. Когда Сигли прибыл в столицу Китая, его сопровождал спецпредставитель правительства Швеции Кент Рольф Магнус Харстедт. Вскоре его вывезли из аэропорта на машине посольства.

Пейн уточнила, что шведские дипломаты 3 июля встретились с представителями Северной Кореи от имени Австралии, чтобы обсудить исчезновение Сигли.

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В США скончался освобожденный властями КНДР студент

Об исчезновении 29-летнего студента из города Перт, получающего степень магистра корейской литературы в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, стало известно 27 июня. Его семья заявила о потере связи с ним с утра 25 июня.

Хотя между Австралией и Северной Кореей установлены дипломатические отношения, страны не открыли посольства на территории друг друга. Консульские услуги гражданам Австралии могут оказывать представительства других стран.

Теги: Австралия, студент, КНДР, освобождение
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