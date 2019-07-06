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ЦИК Украины сняла с выборов в Раду бывшего замгенпрокурора

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отменила регистрацию бывшего первого замгенпрокурора страны Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Отмечается, что в комиссию поступило письмо от Службы безопасности Украины (СБУ), в котором говорится, что Кузьмин с 2014 года не находился на территории страны. Тем самым он нарушил законодательное требование о проживании на Украине в течение последних пяти лет перед днем выборов.

Как ранее сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, ведомство направило в ЦИК информацию о том, что в отношении Кузьмина расследуется уголовное дело о совершении особо тяжких преступлений, «в том числе в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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ЦИК Украины отменила регистрацию блогера Шария на выборы в Верховную раду

Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Юридическим основанием для роспуска Рады он назвал то, что с февраля 2016 года в парламенте не было коалиции.

4 июля суд в Киеве назначил новую жеребьевку для определения номеров партий в бюллетене. В партии Зеленского «Слуга народа» посчитали, что это решение может сорвать выборы.

Теги: ЦИК Украины, Верховная рада, выборы
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