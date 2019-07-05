В партии Зеленского предупредили об угрозе срыва выборов в Раду

В партии президента Украины считают, что решение о повторной жеребьевке может сорвать выборы в Раду. Часть бюллетеней уже напечатана, а для их перепечатки потребуются дополнительные средства, которые не предусмотрены в бюджете

Дмитрий Разумков (Фото: Zuma / ТАСС)

Требование суда о повторной жеребьевке для определения номеров партий в бюллетенях может сорвать выборы в Верховную раду, запланированные на 21 июля. Об этом заявил председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает «Новое время».

«На самом деле ситуация достаточно опасная. Потому что насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатана», — сказал он. По словам Разумкова, для перепечатки бюллетеней нужно иметь дополнительные средства, которые не предусмотрены в бюджете, кроме того, для этого нужно время. Он добавил, что «это одна из технологий», которую могут использовать для срыва выборов в Раду.

Накануне суд в Киеве назначил новую жеребьевку для определения номеров партий в бюллетене. Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук указывала, что напечатаны уже 5 млн бюллетеней и заявила, что Центризбирком планирует подать апелляционную жалобу.

29 июня стало известно, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» допущена к участию в выборах. Жеребьевка остальных партий прошла за несколько дней до этого, была определена их очередность в бюллетене, его цвет и текст. Партию Саакашвили включили в бюллетень под номером 22. Политик говорил, что его движение согласно с таким решением и не будет требовать повторной жеребьевки. Однако в суд обратилась Аграрная партия.