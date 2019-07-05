Пространство «Яма» на Хохловской площади открыли после ремонта

Пространство «Яма» на Хохловской площади открыли после ремонта

Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонтных работ. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на префектуру ЦАО.

Территория амфитеатра очищена от мусора и надписей, отремонтированы настилы и лавочки, появились новые урны и светильники, уточнили в пресс-службе.

По данным издания The Village, «Яму» на Китай-городе оградили строительным забором 27 июня. В префектуре ЦАО утверждали, что работы по благоустройству и реставрации пространства плановые.

Столичные власти обещали открыть амфитеатр для посетителей во вторник или среду (2 или 3 июля), однако работы затянулись. Срыв сроков до 4 июля власти объяснили неблагоприятными погодными условиями.

В конце мая активисты движения «Лев против» напали на москвичей, отдыхавших в «Яме» на Хохловской площади, объяснив это рейдом против «алкоголиков и наркоманов». В результате рейда возникло несколько потасовок.