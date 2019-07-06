Юрист заявил о начале расследования об отмывании Порошенко $34 млн

Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) начало изучать информацию о снятии бывшим президентом Украины Петром Порошенко $34 млн в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке в течении последнего месяца. С ходатайством о возбуждении соответствующего дела по статье об отмывании преступных доходов в ГБР ранее обратился юрист Андрей Портнов. При Викторе Януковиче он занимал должность первого замглавы администрации президента. О том, что расследование в отношении Порошенко начато, Портнов со ссылкой на подтверждение от ГБР рассказал порталу «Украинские новости».

Экс-глава государства, по информации юриста, с 17 мая по 17 июня периодически снимал в банке суммы, эквивалентные $1-2 млн. Всего, согласно имеющейся у Портнова информации, Порошенко за этот период снял $34 млн. Юрист полагает, что деньги были обналичены. ГБР эти данные проверяет в связи с делом о продаже завода «Кузня на Рыбальском», поясняют «Украинские новости», отмечая, что расследование касается возможного уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Остальных деталей о нем портал и его собеседник не раскрывают.

Впервые о том, что Порошенко якобы «снял в своем банке $34 млн наличными», Портнов заявил на своей странице в Facebook 5 июля. Наличными эта сумма, отмечал юрист, эквивалентна порядка «340 кг стодолларовых купюр». «Мы планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах», — утверждал Портнов. Тогда же он отмечал, что подал соответствующее заявление против бывшего главы государства в ГБР.