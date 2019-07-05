Болтон назвал отличной новостью задержание иранского танкера в Гибралтаре

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал «отличной новостью» задержание иранского танкера в Гибралтарском проливе. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace I, груженный иранской нефтью, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС», — сказал он.

Болтон добавил, что США и их союзники будут и дальше препятствовать получению режимами Тегерана и Дамаска выгоды из незаконной торговли. Телеканал Euronews опубликовал видео задержания танкера.

Видео: Euronews / YouTube

Накануне власти Гибралтара, заморской британской территории, задержали танкер под флагом Панамы из-за нарушения режима санкций. Он перевозил сырую нефть на нефтеперерабатывающее предприятие в Сирии. При этом исполняющий обязанности главы МИД Испании Джозеп Борелл заявлял, что задержание произошло по запросу США.