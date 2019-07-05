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СМИ сообщили о «первом серьезном конфликте» в команде Зеленского

У врио главы СБУ Ивана Баканова произошел конфликт с окружением главы офиса (администрации) президента Украины Андрея Богдана. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе и одном из силовых ведомств.

По данным издания, Баканов не согласовывает с администрацией президента назначения в СБУ и окружил себя консультантами, которые «советуют ему людей на должности». Кроме того, пишет «Украинская правда», Баканов выступает за сохранение управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, которую хотели упразднить в АП. Издание называет происходящее «первым серьезным конфликтом» в команде Зеленского.

Президент Украины назначил Баканова замглавы СБУ в конце мая. Ранее он возглавлял партию «Слуга народа» и был главой предвыборного штаба Зеленского. Баканов исполняет обязанности главы ведомства, так как руководитель СБУ Василий Грицак находится в отпуске — на фоне требования Зеленского к Раде отправить его в отставку.

Теги: Владимир Зеленский, конфликт, команда
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