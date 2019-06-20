Зеленский объявил о реорганизации Администрации президента Украины в Офис

Зеленский объявил о реорганизации Администрации президента Украины в Офис

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Администрация президента Украины будет реорганизована в Офис президента Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, сообщается на сайте президента Украины.

Реформа будет проведена «путем реорганизации и сокращения численности» работников Администрации президента Украины, говорится в документе.

Указ президента Украины также определяет структуру этой организации, и обязует ее руководителей проработать вопросы о передаче полномочий и определения порядка работы сотрудников.

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