Шереметьево заявило о содействии прокуратуре в проверке проблем с багажом

Представители Шереметьево оказывают содействие комиссии межрегиональной транспортной прокуратуры, проверяющей аэропорт из-за проблем с багажом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, поступившем в РБК.
«Руководство аэропорта ежедневно информирует о принятых мерах и учитывает замечания и рекомендации, поступающие по результатам проверки госорганов», -- говорится в заявлении.
Отмечается, что реализуется стабилизация сроков выдачи и отправки багажа. Так, увеличен штат грузчиков, начат перевод рейсов из терминала D, обеспечена доставка в аэропорты трансферного багажа.
Ранее стало известно об увольнении руководителей обслуживающей организации «Шереметьево Хэндлинг» из-за задержек с выдачей багажа в аэропорту. Возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).