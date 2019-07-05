Шереметьево заявило о содействии прокуратуре в проверке проблем с багажом

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая-начале июня. Пассажиры сообщали, что в среднем чемоданы с половины прибывающих рейсов приходилось ждать полтора-два часа. Некоторые говорили, что ожидали их выдачи около четырех часов.

Последний коллапс возник 30 июня. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, там скопилось около полутора тысяч единиц багажа, который не улетел в пункты назначения вместе с пассажирами.