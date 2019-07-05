Платная трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом будет открыта целиком в октябре 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда правления «Автодора» Игоря Астахова.

По его словам, компании осталось достроить два участка около Петербурга. «Все идут по графику», — добавил Астахов.

В начале апреля замминистра транспорта Иннокентий Алафинов говорил, что трассу полностью откроют до 29 сентября. Изначально завершить стройку М-11 планировалось весной 2019 года, однако сроки перенесли из-за археологических находок по маршруту дороги. По данным «Автодора», проезд по трассе, которая сейчас открыта частично, будет стоить менее 2 тыс. руб.