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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
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«Автодор» назвал стоимость проезда по трассе Москва — Санкт-Петербург

Стоимость проезда по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом составит меньше 2 тыс. руб., заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, сообщает агентство «Москва».

​Он отметил, что с помощью транспондера и системы льгот проезжающие смогут «значительно уменьшить» эту сумму. Завершение строительства трассы Петушенко назвал «одним из важных приоритетов» на 2019 год.​

В ноябре 2018 года тогдашний глава «Автодора» Сергей Кельбах (он покинул свой пост в феврале после претензий к строительству ЦКАД вокруг Москвы) сообщил, что завершение строительства трассы М-11 переносится с весны 2019 года на осень из-за важных археологических раскопок. До этого рабочие при прокладке трассы обнаружили древнерусское поселение, писал «РБК Санкт-Петербург».

Скоростная трасса М-11 общей протяженностью 669 км будет построена от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Сейчас она открыта для проезда частично.

Теги: «Автодор», платная трасса М-11
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