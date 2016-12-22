Сроки сооружения трассы М11 сдвинут из-за находок железного века

Строительные работы на двух участках трассы М11 Москва — Санкт-Петербург пришлось приостановить из-за археологических находок, относящихся к раннему железному веку. Об этом сообщает сайт государственной компании «Автодор». Возраст самых древних из обнаруженных предметов превышает 3 тыс. лет.

Работы по возведению 7-го и 8-го участков трассы (от 543-го до 684-го км на подходе к Петербургу) были остановлены в соответствие с требованием статьи 36 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Пункт четвертый этой статьи предписывает при обнаружении объекта культурного наследия незамедлительно приостановить работы «и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление».

«Никто не подозревал, что они там есть, — этот земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. Поэтому проведение археологических раскопок перед строительством не планировали. Но когда в конце весны текущего года генподрядчик приступил к земляным работам, рабочие нашли остатки древнего очага», — рассказали в «Автодоре».

После осмотра специалистами выяснилось, что обнаружен ценный объект археологического наследия, названный «Поселение Войскорово», площадью более 7 тыс. кв. м.

Среди находок — фрагменты керамических сосудов, кварцевые отщепы и фрагмент шлифовального топора, несколько очагов. Также обнаружены украшения XIV–XV веков и большое количество разнообразных предметов более позднего времени, относящихся к XVI–XIX векам.

Строительство дороги на этих участках возобновится только после того, как подрядчик получит на это разрешение властей. Сроки их сдачи в эксплуатацию, скорее всего, придется сдвинуть, отметили в «Автодоре».

Скоростная трасса М11 Москва — Санкт-Петербург протянется от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга, ее общая протяженность составит 669 км. Расчетная скорость движения по этой автомагистрали составляет 150 км/ч. Автодорога пройдет по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов.