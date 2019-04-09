Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября. Об этом сообщил первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов, передает ТАСС.

«Задача сдать восьмой участок, он наиболее сегодня сложный, до 29 сентября 2019 года», — сказал Алафинов.

В сентябре 2018 года министр транспорта России Евгений Дитрих говорил, что трассу М-11 могут открыть в 2019 году, осталось ввести седьмой и восьмой участки. В октябре сообщалось, что строительные работы на двух участках трассы Москва — Санкт-Петербург пришлось приостановить из-за археологических находок. Был найден ценный объект археологического наследия, названный «Поселение Войскорово», площадью более 7 тыс. кв. м. В ноябре тогдашний глава «Автодора» Сергей Кельбах сообщил, что археологи разрешили продолжать строительство, началась проработка подписания допсоглашения о вводе трассы в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Кроме того, «Автодор» сообщал, что стоимость проезда по М-11 составит менее 2 тыс. руб.