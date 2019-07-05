Минобороны показало видео перехвата самолета-разведчика США силами ПВО

Министерство обороны опубликовало видео, на которым видно как истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО перехватывает американский самолет разведчик P-8 Poseidon. Видео показал телеканал «Звезда».

Запись ведется из кабины истребителя. Он приближается к американскому самолету и идентифицирует его.

Как ранее сообщала пресс-служба Минобороны, самолет-разведчик США летел над Черным морем в направлении границ России. После того, как российский истребитель приблизился к нему, он изменил направление полета.

1 июля в северо-западной части Черного моря начались учения НАТО Sea Breeze 2019. В рамках учений в море зашли несколько кораблей стран НАТО, в том числе английский эсминец HMS Duncan и фрегат ВМС Канады HMCS Toronto. Российские военные отслеживают их перемещение в акватории.